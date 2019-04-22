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Pinterest надеется выручить $1,4 млрд на IPO

Вчера, 07:56
Pinterest надеется выручить $1,4 млрд на IPO


Социальная сеть Pinterest установила ценовой диапазон для первичного публичного размещения своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Pinterest надеется продать 75 млн бумаг по 19 за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания может привлечь более 1,4 млрд долларов, пишет vestifinance.ru.

IPO Pinterest может стать самым крупным среди соцмедиастартапов со времен Snap в 2017 году. У Pinterest 250 млн месячной аудитории, что сравнимо с Twitter, у которой порядка 320 млн. Андеррайтерами IPO выступят Goldman Sachs & Co. Llc., J.P. Morgan и Allen & Co. Llc. Они могут приобрести еще 11,25 млн акций Pinterest.


Pinterest надеется выручить $1,4 млрд на IPO

IPO: Lyft предложит инвесторам акции по цене $72

Pinterest подала заявку на IPO 22 марта. Оценка Pinterest при IPO все равно ниже, чем при последнем раунде инвестиций в 2017 году. Вероятно, Pinterest решила снизить цену размещения на фоне неудачного IPO компании Lyft - еще одного стартапа-единорога с сомнительными перспективами для инвесторов.

Pinterest роднит с Lyft и Uber(должна скоро выйти на биржу) то, что у этих компаний нет прибыли, однако они продолжают привлекать новый капитал. Особенность заключается в том, что чем больше дохода они показывают, тем больше денег они теряют. Это происходит, потому что дополнительный доход находится на отрицательной валовой марже.

Многие из этих компаний находятся в секторах, ориентированных на потребителя, где продукт не особенно уникален. Скорее они используют технологический интерфейс для предложения существующего продукта и эффективно субсидируют потребителя, чтобы увеличивать продажи. Котировки Lyft уже на 19% ниже уровня IPO, но Pinterest обещает быть успешнее и чем этот сервис, и чем Snap, отмечает WSJ.

Чистый убыток Pinterest по итогам 2018 года сократился почти до 63 млн долларолв по сравнению со 130 млн долларов в 2017 году. Выручка компании в прошлом году выросла до 755,9 млн доларов с 472,9 млн долларов, говорится в отчетности компании.

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