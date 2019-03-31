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IPO: Lyft предложит инвесторам акции по цене $72

Вчера, 08:00
IPO: Lyft предложит инвесторам акции по цене $72


Сервис заказа такси Lyft в рамках первичного публичного размещения предложит инвесторам 32,5 млн акций по цене 72 доллара за бумагу. В результате оценка стоимости компании составит более 20 млрд долларов и достигнет верхнего предела ожидаемого диапазона, сообщает vestifinance.ru со ссылкой на CNBC.

Акции конкурента Uber начнут торговаться на Nasdaq в пятницу под тикером LYFT.

Согласно заявке на IPO, поданной Lyft ранее в этом месяце, к концу 2018 года компания завоевала 39% рынка США, увеличив долю на 17 процентных пунктов за два года.

По итогам 2018 года Lyft отчиталась о получении чистого убытка в размере 911 млн долларов - на 32% больше, чем в 2017 году.


IPO: Lyft предложит инвесторам акции по цене $72

Что станет самым перспективным IPO 2019 года

Выручка компании составила 2,2 млрд долларов, что вдвое больше, чем в 2017 году.

Финансируемая на раннем этапе венчурными фирмами, такими как Floodgate, K9 Ventures, Mayfield Fund и Founders Fund Питера Тиля, компания Lyft является одним из нескольких технологических стартапов, которые проведут IPO в этом году. В частности, в 2019 году, как ожидается, состоится IPO Uber, Pinterest, Zoom и Slack.

Ожидается, что Uber, главный конкурент Lyft, подаст документы на проведение первичного размещения акций и проведет IPO в следующем месяце.

Как сообщали «Вести.Экономика», всего с момента основания в 2012 году Lyft привлекла около 5 млрд долларов инвестиций. Среди крупнейших акционеров компании - японский холдинг Rakuten, которому принадлежит 13,05% акций Lyft, General Motors (7,76%), Fidelity Investments (7,1%), Andreessen Horowitz (6,25%) и Alphabet (5,3%).

В своей заявке на IPO Lyft предупредила: «Мы несем убытки каждый год с момента основания и, возможно, не сможем выйти на прибыльность в будущем». Но это не смущает инвесторов. Уолл-стрит делает ставку на рост выручки Lyft, предполагая, что компания найдет способ сократить убытки и, в конечном счете, достигнет прибыльности.

J.P. Morgan, Credit Suisse и Jefferies являются ведущими андеррайтерами IPO Lyft.

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