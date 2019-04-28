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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Вчера, 07:55
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства


Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщают Ведомости со ссылкой на Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.

Во Владивостоке, который Ким Чен Ын посетил на этой неделе, его ждали лимузины Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. На S600 Pullman Guard лидер КНДР также приезжал на обе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Daimler не ведет бизнес с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдает эмбарго, наложенное ЕС и США, отметили в компании. «Чтобы предотвратить поставки в Северную Корею и ее представительства, Daimler внедрил всесторонний контроль за экспортом. Продажа автомобилей третьими лицами, особенно подержанных, находится вне нашего контроля и ответственности», – сказала представитель концерна.

Накануне во Владивостоке прошла первая встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Они обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитие российско-корейских отношений.

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