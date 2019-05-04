Facebook сменит дизайн

Сегодня, 07:53

Компания Facebook представила новый дизайн своей социальной сети и официального приложения FB. Как сообщается, изменения затронут цветовую гамму — программы лишатся памятной синей шапки и соответствующего оформления. В целом новый дизайн более легкий, светлый и ненавязчивый. Он называется FB5, пишет 3dnews.ru.



Логотип Facebook после редизайна будет отображаться в голубом круге, а не в синем квадрате, а навигация «переедет» на верхнюю панель. Как ожидается, обновления для iOS и Android появятся в ближайшее время, а сайт изменят на протяжении нескольких месяцев.

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Однако дело не только в изменении цвета. Таким образом компания хочет показать, что взяла новый курс на безопасность и конфиденциальность. Также планируется улучшение в плане функций. В частности, в разделе с группами пользователи смогут видеть новости сообществ, а еще разработчики улучшат систему рекомендаций для поиска новых групп.

Некоторые сообщества обзаведутся шаблонами объявлений о вакансиях (для рабочих групп), чатами (для игровых), а кроме того, можно будет публиковать записи в группах напрямую со страниц пользователей.

Наконец, в системе появится поиск друзей по интересам, местам учебы, работы или городу. Во «ВКонтакте» такое есть уже много лет. Кроме того, появится вкладка событий, где пользователи смогут узнавать о том, что происходит рядом с ними, получать рекомендации и уточнять свои действия с друзьями.

Все это будет происходить примерно в одно время с появлением обновленного Messenger, который станет легче, быстрее и тоже получит новый дизайн.