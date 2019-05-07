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Амангельди Таспихов зарегистрирован кандидатом в Президенты

Вчера, 07:40
Амангельди Таспихов зарегистрирован кандидатом в Президенты


Амангельди Таспихов зарегистрирован в ЦИКе в качестве кандидата в Президенты Казахстана на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня 2019 года, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.


Амангельди Таспихов зарегистрирован кандидатом в Президенты

Зарегистрирован второй кандидат в Президенты Казахстана

Напомним в Центральную избирательную комиссию документы о его выдвижении кандидатом в Президенты представлены 25 апреля 2019 года. На основании данных документов и заключении лингвистической комиссии о свободном владении кандидатом государственным языком постановлением Центральной избирательной комиссии от 27 апреля 2019 года № 19/251 установлено соответствие кандидата в Президенты Таспихова Амангельди Сатыбалдиевича требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан». Ему выданы подписные листы для сбора подписей граждан. Доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты Амангельди Таспихова были собраны подписи 122 770 граждан в 15 регионах Казахстана (кроме Алматы и Шымкента), из них достоверными были признаны 119 577.

Необходимое число достоверных подписей в поддержку кандидата в Президенты, установленное постановлением Центральной избирательной комиссией от 15 апреля 2019 года № 13/237, составляет не менее 118 140 подписей.

Все документы, необходимые для регистрации Амангельди Таспихова кандидатом в Президенты, представлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям. Ему выдано соответствующее удостоверение.

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