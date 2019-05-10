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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Сегодня, 07:45
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт


Согласно исследованиям Bloomberg, Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн, передает РБК.

Согласно данным, собранным агентством, за первые четыре месяца этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 39,2 млрд юаней ($5,8 млрд).

Это примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году, замечает Bloomberg. Кроме того, по его данным, темпы развития этого процесса сейчас в три раза выше, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года. Тенденция, подчеркивает Bloomberg, ясна: если ничего не изменится, 2019 год продемонстрирует новый максимум по дефолту для китайского рынка облигаций.

Причину этого агентство объясняет сокращением у компаний финансирования. Китай, уточняет Bloomberg, продолжает оказывать давление на банки с целью предоставления кредитов частному бизнесу (особенно малому и среднему). При этом власти страны, напоминает агентство, сконцентрировались на сокращении системы теневого банкинга, где кредитные решения принимались с меньшим контролем со стороны регулирующих органов. Так, всплеск дефолта, полагают авторы исследования, начался в конце 2017 года и продолжается по сегодняшний день. В 2016 году, по их мнению, китайское руководство попыталось сократить избыточные производственные мощности, что в итоге отразилось на кредитных рынках.

«Короткие сроки погашения облигаций означают, что компании часто должны рефинансировать свои обязательства», — говорится в записке аналитиков из Moody's Investors Service. Компании, которые не смогут этого сделать, отмечают эксперты, вероятно, столкнутся с трудностями. «Банки такие компании кредитуют неохотно», — считают специалисты, отмечая, что в основном эти организации полагаются на «теневые банки». Количество же последних продолжает сокращаться из-за того, что их регулирование ужесточают власти.

Среди частных компаний, которые объявили дефолт по большинству облигаций в этом году, по данным Bloomberg, — фирма Neoglory Holding Group (является основным предприятием для конгломерата), производитель железной проволоки Shandong SNTON Group, China Minsheng Investment Group Corp., Citic Guoan Group Co. и Goocoo Investment Co.

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