Uber объявил о размещении акций

Сегодня, 07:51

Компания Uber объявила в четверг о размещении 180 млн акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) по цене 45 долларов за акцию, пишет Прайм со ссылкой на газету Wall Street Journal.



Таким образом, по данным делового издания, рыночная стоимость компании составит около 82 млрд долларов. Начало торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже ожидается 10 мая.

Ранее на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был размещен документ компании, из которого следовало, что Uber Technologies Inc. в ходе первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже разместит 180 млн акций в ценовом диапазоне от 44 до 50 долларов за штуку.

