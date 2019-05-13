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Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

Вчера, 07:54
Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже


Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн. Об этом пишут Ведомости.

9 мая компания провела IPO на Nasdaq по верхней границе диапазона — $13,5. За первый час торгов стоимость акций выросла на 12% до $15. Максимальная цена по которой торговались акции компании в этот день, составляла $16,37.

HeadHunter разместил на бирже Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции). Кроме того, андеррайтеры (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch, Sberbank CIB) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций по начальной цене размещения. Исходя из первоначальной цены размещения акций, размер IPO рекрутера составил $220,1 млн, а стоимость всей компании — $675 млн. Размер размещения с учетом опциона для банков-организаторов — $253,1 млн.


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