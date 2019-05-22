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Более полумиллиона госуслуг выдано через Telegram-бот за год

22-05-2019, 07:48
Более полумиллиона госуслуг выдано через Telegram-бот за год


Telegram-боту EgovKzBot исполнился год. За это время его пользователями стали 326 594 казахстанца. В общем, они получили 534 576 госуслуг и сервисов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-служба некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Напомним, первое время через популярный мессенджер Telegram было доступно только 4 электронные справки – это адресная справка, справка об участии физлица в других юридических лицах, о несудимости и о наличии либо отсутствии судимости.


Более полумиллиона госуслуг выдано через Telegram-бот за год

Проверить запрет на выезд можно через телеграм-бот

Сегодня в EgovKzBot представлена возможность получения 25 наиболее востребованных госуслуг и сервисов, среди которых бронирование очереди в ближайший ЦОН, проверка по реестру должников и запретов на выезд, выдача справки о совершении лицом административного правонарушения, справок из психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансеров, прикрепление к медицинской организации, запись на прием к врачу и т.д. Получение их занимает не более 2-х минут, готовые справки и документы направляются пользователю на электронную почту.

К слову, для того, чтобы стать пользователем Telegram-бота EgovKzBot гражданину необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Сделать это можно в личном кабинете портала электронного правительства egov.kz или во фронт-офисах госкорпорации «Правительство для граждан».

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