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«Евразия» выплатила 125 млн тенге по урагану в Стамбуле

25-05-2019, 07:58
«Евразия» выплатила 125 млн тенге по урагану в Стамбуле


Шквалистый ветер до 27 м/с, град диаметром 3-5 см и выпавшие осадки, превышающие 20 мм, обрушившиеся на Стамбул еще 27 июля 2017 года, нанесли такой урон городу и его гражданам, что страховщики до сих пор подсчитывают убытки: сотни пострадавших владельцев автомобилей, малого, среднего и крупного бизнеса до сих пор ждут своих страховых выплат.

«Евразия» выплатила 125 млн тенге по урагану в Стамбуле

Несмотря на то что продолжительность бури составила всего 20 минут, в результате непогоды было повалено более 200 деревьев и опрокинуто пять башенных кранов, в порту Хайдарпаша упал портальный кран, который спровоцировал взрыв. Ветром было снесено почти 90 крыш с домов, затоплены офисы и жилые дома, градом разбиты несколько единиц воздушного и морского транспорта. На некоторых участках были оборваны трамвайные провода. Кроме того, на западе Стамбула в районе Кючюкчекмедже обрушился минарет. Из-за непогоды начались перебои в стамбульском аэропорту – в результате более десятка самолетов не смогли совершить посадку.

«Евразия» выплатила 125 млн тенге по урагану в Стамбуле

Не удалось уберечься от буйства стихии и пассажирам стамбульской подземки – разгулявшийся в тоннелях ветер сносил крупные конструкции. Ливень стал причиной подтопления некоторых улиц города, которые буквально превратились в бурные реки. Местами вода поднялась так высоко, что даже затопила салоны общественного транспорта. Общий ущерб на сегодняшний день составляет более 40 млн турецких лир (2,5 млрд тенге), однако сумма может быть увеличена, так как подсчет пострадавшего имущества все еще продолжается.

«Евразия» выплатила 125 млн тенге по урагану в Стамбуле

«Казахстанская страховая компания «Евразия» как неотъемлемый и стратегически важный партнер турецких страховщиков, получив необходимые документы о наступлении страхового случая, сразу же сформировала необходимый резерв. На сегодняшний день нашей компанией было выплачено почти 315 тыс. евро (более 125 млн тенге) и сформирован резерв после выплат в размере 20 тыс. евро (более 8,8 млн тенге) для возмещения оставшейся части ущерба», – сообщил исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов.

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