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Huawei через суд потребовала изменить американский закон

Вчера, 07:43
Huawei через суд потребовала изменить американский закон


В соответствии с иском, который подан в окружной суд по Восточному округу Техаса, представители Huawei оспаривают не решение администрации США включить компанию в черный список, а само по себе положение закона, которое позволило это сделать, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Юристы китайской компании считают, что раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) противоречит Конституции США, поскольку позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений. В Huawei считают, что в соответствии с Основным законом Соединенных Штатов имеют право на защиту.


Huawei через суд потребовала изменить американский закон

США могут расширить черный список китайских компаний

Если суд признает правоту Huawei и посчитает неконституционным положение NDAA, у китайской компании будут все основания для того, чтобы добиться исключения из черного списка Министерства торговли и продолжить деятельность на территории США.

Huawei была помещена в черный список под тем предлогом, что китайская компания якобы замешана в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой США. Такое решение американский Минторг принял после того, как Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Соответствующий указ, поясняла газета The Washington Post, содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями.

После этого компания Google объявила о том, что резко ограничивает сотрудничество с Huawei. Уже после этого Министерство торговли США выдало китайской компании лицензию на 90 дней, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение для гаджетов.

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