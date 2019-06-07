Новости / Государство

Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров

Сегодня, 07:45
Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров


Американская Boeing Co. обсуждает с китайскими авиакомпаниями один из крупнейших в своей истории заказов на поставку широкофюзеляжных авиалайнеров, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Интерфакс-Казахстан.

По словам одного из источников, попросившего об анонимности в связи с непубличным характером переговоров, в центре обсуждения около 100 самолетов с двумя проходами между пассажирскими креслами. В их числе авиалайнеры 787 Dreamliner и 777X - новейшие дальнемагистральные воздушные суда в линейке Boeing. Особое внимание на переговорах, в частности, уделялось самолету 777-9, самому дорогому лайнеру авиаконцерна. Его каталожная стоимость составляет $442,2 млн.

Заключения какой-либо сделки в ближайшее время не ожидается, сказали собеседники агентства, при этом торговая война существенно осложняет переговоры для всех участников. Китайская сторона, по словам некоторых из источников, ждет указаний от правительства, чтобы продолжить обсуждение в условиях обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Как отмечает Bloomberg, переговоры о поставке лайнеров свидетельствуют о пересекающихся интересах двух стран в области авиации. Boeing, испытывающий трудности на фоне приостановки эксплуатации его самолетов 737 Max по всему миру, является крупнейшим экспортером США, и сделка поможет сократить торговый дефицит Штатов с Китаем. Потенциальный заказ может превысить $30 млрд без учета обычных скидок в зависимости от набора самолетов.

Представители Boeing, с которыми связалось агентство, отказались комментировать информацию, а Администрация гражданской авиации КНР не ответила на запрос о комментариях.

  • Просмотров: 46
Похожие материалы
  • Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737MAX Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737MAX
  • Boeing оценил убытки от запретов на полеты 737 MAX Boeing оценил убытки от запретов на полеты 737 MAX
  • Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
  • Boeing 747 могут снять с производства Boeing 747 могут снять с производства
  • Boeing сократит около 4 тысяч рабочих мест Boeing сократит около 4 тысяч рабочих мест
    • Отзывы читателей
    Акимат Шымкента начал работать в новом формате Акимат Шымкента начал работать в новом формате Государство Сегодня, 07:59
    Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Государство Сегодня, 07:56
    Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Государство Сегодня, 07:45
    S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank Государство Сегодня, 07:45
    Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Государство Сегодня, 07:41
    LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 году LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 году Государство 4-06-2019, 07:58
    Facebook начал переговоры по GlobalCoin Facebook начал переговоры по GlobalCoin Государство 4-06-2019, 07:50
    SpaceX Илона Маска оценили в $33,3 млрд SpaceX Илона Маска оценили в $33,3 млрд Государство 4-06-2019, 07:44
    Apple отказалась от iTunes Apple отказалась от iTunes Государство 4-06-2019, 07:38
    Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737MAX Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737MAX Государство 4-06-2019, 07:36
    Brent упала в цене ниже $66 за баррель Brent упала в цене ниже $66 за баррель Государство 1-06-2019, 07:55
    Автобусные перевозки сократились за год на 3% Автобусные перевозки сократились за год на 3% Государство 1-06-2019, 07:52
    В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство Государство 1-06-2019, 07:48
    В Атырауской области реализуется пять проектов ГЧП В Атырауской области реализуется пять проектов ГЧП Государство 1-06-2019, 07:34
    Бауыржан Байбек поручил ускорить ввод домов в эксплуатацию по Нурлы жер Бауыржан Байбек поручил ускорить ввод домов в эксплуатацию по Нурлы жер Государство 1-06-2019, 07:32
    45 многодетным семьям вручили ключи от квартир в Семее 45 многодетным семьям вручили ключи от квартир в Семее Государство 31-05-2019, 07:55
    QazMed выходит из состава Казахстанской Конфедерации Труда QazMed выходит из состава Казахстанской Конфедерации Труда Государство 31-05-2019, 07:49
    AIX оптимизировала листинговые требования AIX оптимизировала листинговые требования Государство 31-05-2019, 07:45
    Аскар Мамин избран председателем совета ЕАБР Аскар Мамин избран председателем совета ЕАБР Государство 31-05-2019, 07:43
    Huawei через суд потребовала изменить американский закон Huawei через суд потребовала изменить американский закон Государство 31-05-2019, 07:43