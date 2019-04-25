Boeing оценил убытки от запретов на полеты 737 MAX

25-04-2019, 08:00

По мнению Boeing, приостановка эксплуатации самолетов 737 Max и сокращение их производства обойдутся ему как минимум в 1 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на презентацию компании. В указанную сумму входят также затраты на дополнительное обучение пилотов и обновление программного обеспечения лайнеров, пишет издание vedomosti.ru.



При этом эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 Max в гораздо большую сумму, отмечает WSJ. По их мнению, компания с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолетов этого типа может потерять до 3 млрд долларов.

Спрос на Boeing 737 достиг нулевой отметки

Ранее 24 апреля Boeing отчитался о снижении чистой прибыли на 13% в I квартале текущего года, выручка снизилась на 2%. Поставки самолетов упали на 19%: за январь – март Boeing продал 149 лайнеров против 184 за аналогичный период прошлого года. В основном сокращение произошло за счет самолетов серии 737 Max.

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибло 346 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.

После второй авиакатастрофы многие страны приостановили полеты 737 Max. С апреля Boeing сократил производство самолетов этой модели почти на 20%. Ранее WSJ сообщала, что в марте компания впервые за семь лет не получила ни одного коммерческого заказа на Boeing 737 Max.