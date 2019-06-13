Intel покупает стартап Barefoot Networks

Сегодня, 07:59

Американская Intel Corp. договорилась о покупке стартапа Barefoot Networks с целью расширить масштабы применения его сетевой технологии и лучше конкурировать с Broadcom Inc. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на сообщение Intel.

Хотя Intel и является крупнейшим производителем компьютерных микросхем в США, компания пока не выпускает чипы, поддерживающие передачу данных через Ethernet - широко используемую технологию для соединения компьютеров и серверов. Доминирующее положение на этой арене занимает Broadcom, по информации The Wall Street Journal.

Исполнительный вице-президент Intel Навин Шеной написал в официальном блоге чипмейкера, что приобретение Barefoot Networks, которая производит процессоры для коммутаторов и сетевого оборудования Ethernet, направлено на то, чтобы решить проблему огромного количества данных, которые требуют вычислительных мощностей для их анализа и сетевых систем для их обмена в центрах обработки данных.

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Barefoot Networks станет "отличным дополнением к имеющимся у нас предложениям в области соединительных устройств", сказал он, добавив, что покупку предполагается завершить в третьем квартале. Сумма сделки не раскрывается.

Акции Intel дорожают на 2,5% в ходе торгов до официального открытия биржевой сессии во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 0,3%, до $209,5 млрд.