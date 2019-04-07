iPhone с поддержкой 5G не появится до 2021 года

Сегодня, 07:32

Apple не готова к выпуску iPhone с модулем 5G в 2019 году. Аналитики инвестиционного банка UBS считают, что компания столкнулась с проблемой выбора поставщика baseband-чипов (применяются для подключения устройств к сотовым сетям), пишет vestifinance.ru.



Аналитик UBS Тимоти Аркури опубликовал отчет, в котором говорится, что Apple не сможет выпустить iPhone с 5G в следующем году. В качестве основного аргумента выступает отсутствие выбора 5G-модемов у компании. Эта проблема уже освещалась Bloomberg в прошлом месяце. У Apple серьезные юридические споры с Qualcomm, которая занимает позицию ведущего производителя модемов. Начиная с iPhone 7, а также в iPhone XS и iPhone XR используются модули Intel.

Эксперт полагает, что Intel не успеет предложить 5G-микросхемы, а Samsung или MediaTek «являются маловероятными решениями» для Apple. Чтобы вставить чип в iPhone, которые выйдут осенью 2020 года, инженеры Apple должны получить его рабочие образцы к лету текущего года. По данным Fast Company, Apple в последние месяцы активно наращивает собственную команду разработки сотовых модемов.

США и Южная Корея запустили первые коммерческие сети 5G

Такой подход ранее позволил Apple несколько лет подряд выпускать собственный SoC и не зависеть от поставщиков комплектующих. Но разработка модема — дело крайне сложное и долгое, поэтому к 2020 году сделать собственный чип связи в Купертино, вероятнее всего, не успеют.

В iPhone первого поколения, который был выпущен в 2007 году, использовались baseband-чипы компании Infineon Technologies. Впоследствии Intel приобрела у Infineon бизнес по выпуску микросхем беспроводной связи, однако корпорация не смогла получить заказы от Apple, поскольку последняя отдала предпочтение Qualcomm. До iPhone 7 компания Apple использовала исключительно модемы производства Qualcomm.

В 2016 г. Intel получила примерно 30% заказов на изготовление baseband-чипов для «яблочных» телефонов. Стоимость этих решений оказалась ниже, чем у Qualcomm, однако и производительность была не в пользу продуктов Intel, поэтому ходили слухи, что Apple откажется от сотрудничества с Intel. Однако между Apple и Qualcomm разгорелся спор по поводу лицензионных отчислений за патенты. Судебное разбирательство продолжается по сей день.

Портал DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники писал, что Intel могла в 2017 году выпустить до половины baseband-микросхем для iPhone, а в 2018 году эта доля могла вырасти до 70%.

Если Intel не сможет ускорить свой прогресс, Apple попадет в затруднительное положение, из-за которого ей придется выпустить еще несколько циклов LTE-смартфонов. Аналитик UBS полагает, что компания рассчитывает выпустить первый 5G iPhone в 2021 году. Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что массовое внедрение 5G начнется в начале 2020 года. Поэтому Apple нужно срочно решить проблему с поставщиками модемов.

Как ожидают, 5G изменит ландшафт игровой индустрии, поскольку технология позволит играть в игры с минимальной задержкой на смартфонах. У платформ облачного гейминга также появляются шансы на завоевание рынка с приходом 5G.

Пропускная способность 5G выше, чем у сети LTE, а это значит, что одновременно пользоваться сетью смогут больше людей, приложений, «умных» устройств и т. д.

По прогнозам американской аналитической компании IDC, к 2025 г. в мире будет более 150 млрд устройств, соединенных между собой и генерирующих данные в режиме реального времени. Для их работы потребуется новая сетевая инфраструктура с высокой пропускной способностью, поэтому в будущем большую роль сыграют мобильные сети 5-го поколения.