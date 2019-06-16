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«Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов

Вчера, 07:59
«Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов


Решением совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» председателем правления назначен Куаныш Ердаулетович Бишимов. Ранее занимавший данный пост Нурмухамбет Абдибеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, пишет primeminister.kz.

Куаныш Бишимов родился 2 января 1972 года в Карагандинской области. В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «инженер-механик», в 2001 году - Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «юрист».

С 1994 по 2003 год - механик-контролер ОТК, диспетчер производства Карагандинского автобусного парка № 3. В разные годы работал в таможенных органах, структурных подразделениях Министерства экономики и торговли, министерства индустрии и торговли РК.

С 2003 по 2005 год - занимал должность директора департамента оборонных производств, управления проектами и технического развития АО «НК Казахстан Инжиниринг».

С 2005 по 2017 год - работал генеральным директором АО «Тыныс» и АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», вице-президентом АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

С 2017 по 2019 год - председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

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