Новости / Государство

Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook

Вчера, 07:46
Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook


Операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, и ряд других крупных компаний поддержали новую криптовалюту Facebook, которую интернет-гигант планирует представить на следующей неделе и запустить в следующем году, пишет Интерфакс-Казахстан.

Компании, специализирующиеся на финансах и электронной торговле, венчурные капиталисты и телекоммуникационные фирмы инвестируют примерно по 10 млн долларов в консорциум, который будет управлять криптовалютой, получившей название Libra, пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.


Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook

Facebook начал переговоры по GlobalCoin

Пользователи новой валюты смогут расплачиваться ей, осуществляя покупки в Facebook и на сайтах в интернете, а также пересылать валюту друг другу.

Переговоры с рядом партнеров продолжаются, и итоговый состав консорциума может измениться, отмечают источники. На текущий момент Facebook поддержали свыше десятка компаний.

Некоторые участники консорциума до сих пор не получили сведения о том, как будет работать валюта и какова будет их роль. При этом источники говорят, что ни Facebook, ни члены консорциума, названного Libra Association, не будут управлять валютой напрямую.

  • Просмотров: 101
Похожие материалы
  • Facebook начал переговоры по GlobalCoin Facebook начал переговоры по GlobalCoin
  • Facebook разработает криптовалюту Facebook разработает криптовалюту
  • SoftBank намерен приобрести акции Uber SoftBank намерен приобрести акции Uber
  • Facebook введет платные услуги в WhatsApp Facebook введет платные услуги в WhatsApp
  • Facebook хочет запустить производство собственных телешоу Facebook хочет запустить производство собственных телешоу
    • Отзывы читателей
    «Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов «Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов Государство Вчера, 07:59
    Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией Государство Вчера, 07:48
    Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook Государство Вчера, 07:46
    Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Государство Вчера, 07:42
    Airbus может оснастить гибридным двигателем новую модель самолета Airbus может оснастить гибридным двигателем новую модель самолета Государство Вчера, 07:31
    Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Государство 13-06-2019, 07:59
    Intel покупает стартап Barefoot Networks Intel покупает стартап Barefoot Networks Государство 13-06-2019, 07:59
    Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Государство 13-06-2019, 07:59
    Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Государство 13-06-2019, 07:43
    First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание Государство 13-06-2019, 07:33
    Армия сделала свой выбор Армия сделала свой выбор Государство 10-06-2019, 07:45
    В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге Государство 10-06-2019, 07:44
    В Алматы осуществляется прием вторсырья В Алматы осуществляется прием вторсырья Государство 10-06-2019, 07:38
    Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Государство 10-06-2019, 07:38
    NASA объявило примерную стоимость тура на МКС NASA объявило примерную стоимость тура на МКС Государство 10-06-2019, 07:34
    Акимат Шымкента начал работать в новом формате Акимат Шымкента начал работать в новом формате Государство 7-06-2019, 07:59
    Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Государство 7-06-2019, 07:56
    Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Государство 7-06-2019, 07:45
    S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank Государство 7-06-2019, 07:45
    Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Государство 7-06-2019, 07:41