Amazon возьмет в аренду 15 самолетов Boeing для доставки посылок

Сегодня, 07:54

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. договорился об аренде еще 15 грузовых самолетов Boeing 737-800 через лизинговую компанию GE Capital Aviation Services (GECAS), принадлежащую General Electric Co. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

Amazon уже взяла в аренду пять самолетов Boeing 737-800 через GECAS, о чем было объявлено ранее в текущем году, говорится в сообщении компании.



По словам старшего вице-президента Amazon по глобальным операциям Дэйва Кларка, к 2021 году у авиакомпании Amazon Air будет в общей сложности 70 самолетов.

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«Мощность самолетов 737-800 улучшит возможности Amazon в надежной региональной доставке заказов для своих клиентов», - сказал старший вице-президент по программам грузоперевозок GECAS Ричард Гринер.



Акции Amazon дорожают на 0,95% перед открытием официальной биржевой сессии, бумаги Boeing укрепляются на 1,26%.