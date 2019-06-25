В Шымкенте открыто 15 эвакуационных пунктов

Сегодня, 07:41

В Шымкенте начал работу специальный штаб, в который вошли представители департамента ЧС Шымкента, департамента полиции, акимата города и АО «КТЖ», созданы 15 эвакуационных пунктов, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акимата.



«На данный момент на горячую телефонную линию поступило порядка 700 звонков. 17 детей из Арыси размещены в СШ № 87, которая находится в микрорайоне Самал, в Арысь направлено 36 автобусов для эвакуации людей» - рассказали в акимате, добавив, что работает телефон горячей линии департамента по чрезвычайным ситуациям города - 8 (7252) 44-94-72, по которому можно узнать всю информацию об эвакуированных.

Как сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший.Такие данные озвучили в областном управлении здравоохранения. «Окончательные данные уточняются», - написал он в Facebook.

Из-за взрыва в Арыси пострадали 11 человек

«Трагедия в городе Арысь. Пожар на складе боеприпасов. Мы отправили кареты скорой помощи и автобусы для эвакуации жителей. В городе готовим общежития для приема людей. Все службы в полной готовности. Если будет необходимо, мы привлечем волонтеров для помощи. Пока это не нужно. Прошу всех соблюдать спокойствие и молиться, чтобы взрывы остановились», - написал Габидулла Абдрахимов в Instagram.

Ранее стало известно, что для жителей организованы лагеря по трем направлениям: 1. Поворот Акдала; 2. 41-й разъезд; 3. Водозабор. По ним курсируют военные машины, двухмостовые КамАЗы, специальный отряд. Все социальные объекты (детские учреждения и больницы) эвакуируют сотрудники полиции.

Утром 24 июня в Арыси произошел взрыв в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части № 44856.

В Арыси проживает около 43 тыс. человек.