HP, Dell и Microsoft могут перенести производство из Китая

HP, Dell и Microsoft могут перенести производство из Китая4-07-2019, 07:48
HP, Dell, Microsoft и Amazon рассматривают возможность перенести «значительную» часть производственных мощностей из Китая, сообщило издание Nikkei со ссылкой на источники, передает Интерфакс-Казахстан.
HP и Dell изучают возможность перенести вплоть до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Перенос производства может начаться в конце третьего квартала, отмечает издание.
Microsoft и Sony будут сотрудничать в сфере видеоигр
Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo рассматривают возможность переноса производства ряда игровых консолей и умных колонок. Dell запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах.
Amazon и Nintendo рассматривают Вьетнам в качестве альтернативы Китаю, в то время как Microsoft изучает возможность перенести производство в Таиланд и Индонезию.
Lenovo Group, Acer и Asustek Computer также думают над переносом мощностей.