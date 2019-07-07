Более 50 млн тенге штрафов заплатят водители тяжеловесных машин

Сегодня, 07:35

Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК с 21 мая по 31 августа 2019 года проводится акция «Внимание, тяжеловесный транспорт!». Во время акции активизирован и усилен контроль за проездом тяжеловесных машин на дорогах республики, передает «Казинформ».

Так, в период с 21 мая по 30 июня 2019 года в рамках акции органами транспортного контроля проверено 19 605 автомашин, выявлено 390 нарушений (из них по части 6 статьи 571 КоАПРК - 348 и части 8 статьи 571 КоАПРК - 42) транспортного законодательства РК. Из них 344 нарушения приходятся на казахстанских перевозчиков и 46 - на иностранных. Выписано административных штрафов на сумму более 54,7 млн тенге и сборов за проезд - около 24,6 млн тенге. Целью акции являются профилактика, предупреждение и пресечение нарушений правил организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории страны, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2015 года № 206.

Кроме того, в целях повышения охвата контролем за сохранностью автодорог, комитетом транспорта с 27 апреля 2019 года начата акция по приему видеообращений от неравнодушных граждан на WhatsApp-мессенджер ситуационного центра по номеру +77080880800 по фактам проезда тяжеловесных самосвалов, перевозящих инертные грузы по дорогам общего пользования. По всем поступившим видеообращениям территориальными органами комитета принимаются меры административного характера. С начала проведения акции посредством WhatsApp поступило 1 366 видео-, фотообращений в отношении перевозчиков автотранспортных средств.



