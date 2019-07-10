АвтоЦОНы заработали в прежнем режиме

Вчера, 07:35

Специализированные центры обслуживания населения Казахстана заработали в прежнем режиме. Программный веб-модуль МВД РК восстановлен. Время оказания госуслуг по регистрации авто и выдаче водительских удостоверений соответствует стандарту, сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан».

При этом до сих пор наблюдается скопление посетителей в спецЦОНах Алматы. Это связано с тем, что в южной столице расположен самый крупный авторынок в Казахстане, кроме того, помимо алматинцев в спецЦОНах регистрируют авто и получают права жители близлежащих регионов.

В связи с этим госкорпорация «Правительство для граждан» рекомендует казахстанцам, в частности жителям Алматы, регистрировать авто и производить замену водительских удостоверений онлайн через портал электронного правительства egov.kz.

К слову, с 1 июля в спецЦОНах Казахстана оказано почти 40 тысяч услуг для автовладельцев.