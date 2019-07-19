Автопроизводители внесли в бюджет 2,5 млрд тенге

Сегодня, 07:36

Суммарные поступления производителей автомобильной техники в бюджет республики в I полугодии 2019 года снизились на 37,9%, достигнув 2,45 млрд тенге, против 3,95 млрд тенге по итогам 6 месяцев 2018 года. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Союза «КазАвтоПром».



«Действующие с 1 января 2018 года преференции, касающиеся уплаты НДС, позволяют предприятиям отрасли увеличить объем инвестиций в развитие производства», - пояснили в пресс-службе.

Крупнейшим налогоплательщиком отрасли является завод АЗИЯ АВТО. За январь-июнь 2019 года в казну государства предприятием направлено 1,17 млрд тенге – это почти половина (47,8%) налоговых поступлений автопрома. По итогам отчетного периода доля налоговых отчислений снизилась на 39,2%.

Налоговые платежи завода КАМАЗ-Инжиниринг снизились на 9,8%, до отметки 632,7 млн тенге (25,8% отраслевых отчислений). Костанайский завод СарыаркаАвтоПром сократил поступления в бюджет наполовину – 49,6%. Они составили 309,7 млн тенге (12,6% отраслевых платежей). Далее в списке налогоплательщиков автопрома расположились Уральскагрореммаш с долей налоговых платежей 5,1% (124,5 млн тенге), СемАЗ (4,3%; 105,4 млн тенге), Hyundai Trans Auto (3%; 72,9 млн тенге) и Daewoo Bus Kazakhstan (1,6%; 38,5 млн тенге).

Совокупный объем налоговых поступлений предприятий автомобильной отрасли (включая розничную продажу и обслуживание автомобильной техники) по итогам I полугодия 2019 года достиг 32,4 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 25,8%.

Совокупные продажи автопроизводителей республики в отчетный период выросли на 39,5% и достигли 17 913 единиц техники. Сбыт завода АЗИЯ АВТО превзошел прошлогоднее значение на 37,5% (10 025 ед.). Продажи СарыаркаАвтоПрома показали рост + 44,5% (7 091 единица). Аналогичный показатель СемАЗа вырос на 30,2%, до 328 реализованных единиц. КАМАЗ-Инжиниринг и Daewoo Bus Kazakhstan завершили I полугодие 2019 года с приростом продаж на 26% и 61% соответственно (271 и 95 единиц продукции). Спрос на линейку Hyundai Trans Auto сократился на 9,6% (до отметки 103 проданных автомобиля).