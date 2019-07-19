Google закрывает проект по поисковой системе для Китая

Сегодня, 07:49

На заседании судебного комитета сената США вице-президент Google по государственной политике Каран Бхатия объявил о том, что компания прекратит разработку поисковой системы с цензурой для китайского рынка, пишет 3dnews.ru.



«Мы прекратили разработку проекта Dragonfly», — сказал Каран Бхатия о поисковой системе, над которой инженеры Google работали с прошлого года.

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Стоит отметить, что данное заявление является первым публичным упоминанием о том, что проект Dragonfly был прекращён. Позднее представители компании подтвердили, что у Google нет планов по запуску поисковой системы в Китае. Работа над Dragonfly остановлена, а задействованные в разработке поисковой системы сотрудники переведены в другие проекты.

Стоит отметить, что многие сотрудники Google узнали о секретном проекте Dragonfly только после того, как информация о нём появилась в сети Интернет. Утечка информации о проекте вызвала негативную реакцию среди рядовых сотрудников Google. Это был не первый случай разногласий внутри компании, связанных с государственными контрактами Google. Весной этого года компания заключила контракт с Пентагоном, после чего свыше 4 тыс. сотрудников Google подписали петицию в пользу расторжения данного соглашения. Десятки инженеров подали в отставку, после чего руководство компании пообещало не продлевать контракт с военными.

Несмотря на заявление вице-президента, рядовые сотрудники Google опасаются того, что компания продолжит вести скрытую разработку проекта Dragonfly.