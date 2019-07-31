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Американский банк подвергся масштабной кибератаке

31-07-2019, 07:56
Американский банк подвергся масштабной кибератаке


Американский банк Capital One Financial Corp. пострадал от кибератаки, в результате которой осуществивший ее хакер получил доступ к персональным данным около 106 млн клиентов банка и лиц, подавших заявку на получение кредитных карт. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

В совершении атаки подозревается 33-летняя Пейдж Томсон, задержанная ФБР в Сиэтле в понедельник. Ей предъявлены обвинения во взломе системы защиты для получения доступа к данным клиентов банка, которые хранились в облачном сервисе Amazon.com, пишет Dow Jones.

Похищенные данные включали информацию, предоставленную клиентами и небольшими компаниями, которые подали заявку на получение кредитных карт Capital One в период с 2005 по 2019 год, в том числе адреса, даты рождения и сведения о доходах.


Американский банк подвергся масштабной кибератаке

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Томсон - бывшая сотрудница Amazon Web Services Inc. В резюме Томсон также говорится, что она работала в компании, занимающейся облачными вычислениями, в должности системного инженера в 2015-2016 годах, при этом название компании не уточняется.

В результате атаки Томсон получила доступ примерно к 140 тыс. номеров социального страхования и 80 тыс. банковских счетов, а также кредитной и платежной истории клиентов Capital One.

Хотя представители банка сообщили, что украденные данные вряд ли были распространены или использованы в мошеннических целях, в обвинительном акте против Томсон говорится, что она собиралась выложить их в интернет. Capital One сообщил, что продолжает расследование и что инцидент, как ожидается, будет стоить банку от $100 млн до $150 млн.
Акции Capital One в ходе торговой сессии во вторник дешевеют на 5,7%.

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