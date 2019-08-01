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Uber решила уволить каждого третьего специалиста по маркетингу

Вчера, 07:32
Uber решила уволить каждого третьего специалиста по маркетингу


Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отделов маркетинга и связей с общественностью по всему миру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо, которое генеральный директор Uber Дара Хосровшахи разослал сотрудникам компании, пишет РБК.

«Мы вносим эти изменения не потому, что маркетинг стал менее важным для Uber. Верно обратное: мы вносим эти изменения, потому что представление мощной, единой и динамичной концепции по всем миру еще не было столь важным», — говорится в письме.


Uber решила уволить каждого третьего специалиста по маркетингу

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Bloomberg, который также ознакомился с письмом Хосровшахи сотрудникам, приводит другую цитату: «Сегодня существует всеобщее ощущение, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Это происходит естественным путем, по мере того как компания становится больше, нам нужно этим заняться, и быстро».

Это первая крупная реорганизация отдела маркетинга, с тех пор как в прошлом месяце его под свой контроль взяла вице-президент компании Джилл Хейзелбейкер, замечает Bloomberg.

«Многие из наших команд слишком велики, что приводит к дублирующим функциям, способствует принятию неясных решений и может привести к посредственным результатам», — написал Хосровшахи сотрудникам. «Я здесь, чтобы выиграть гонку, которая действительно очень важна», — добавил он.

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