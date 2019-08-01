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В столице заявки по программе «Баытты отбасы» одобрили 80 семьям

Вчера, 07:59
В столице заявки по программе «Баытты отбасы» одобрили 80 семьям


С начала запуска жилищной программы в столице поступило 399 заявлений, 80 из них уже одобрены. Программа «Баытты отбасы» запущена 1 июля 2019 года. Она дает возможность приобрести жилье в кредит со годовой ставкой 2%, сообщает Елорда Инфо.
Кредит на покупку жилья по программе «Бакытты Отбасы» предоставляется сроком до 20 лет и первоначальным взносом в размере 10% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа составляет 15 млн тенге.

«Прием заявок на участие в программе стартовал 17 июля. По республике подано 1129 заявок, 180 из них – одобрено», - сообщила заместитель директора центрального филиала АО «ЖилстройСберБанка» Жанар Изимбетова на брифинге в столичном акимате.


В столице заявки по программе «Баытты отбасы» одобрили 80 семьям

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Она также рассказала о причинах отклонения заявок на предоставление льготного кредитования.

«В числе основных причин-наличие задолженности по кредиту, недостаточная платежеспособность, нерегулярные пенсионные отчисления. При разработке документов на приобретение жилья по данной программе мы учитываем не только семейный доход клиента, но и его платежеспособность и отсутствие крупных кредитов в других банках», - пояснила Жанар Изимбетова.

Для желающих приобрести жилье на первичном рынке по программе местный исполнительный орган может выдать жилищный сертификат на первоначальный взнос в размере 1 млн тенге. Выдается он на трехмесячный срок. Если в течение этого времени вкладчик им не воспользуется, сертификат возвращается акимату.

Напомним, принять участие в программе «Бакытты Отбасы» могут многодетные, неполные, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями.

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