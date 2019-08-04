Facebook выпустит развлекательную телеприставку

4-08-2019, 07:48

Facebook продолжает разработку подключаемого к телевизору устройства с камерой, которое позволит совершать видеозвонки по аналогии с уже продающимися смарт-экранами Portal. Как сообщает The Information, у гаджета будет и развлекательная составляющая, пишет hitech.vesti.ru.



По данным издания, Facebook в настоящее время ведет переговоры с владельцами крупнейших стриминговых сервисов — Netflix, Disney, HBO и Amazon — об их присутствии на новом устройстве. В соцсети считают, что их наличие добавит привлекательности гаджету, основная задача которого — осуществлять звонки через WhatsApp и Messenger.

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Information пишет, что у не анонсированного пока устройства могут быть и функции дополненной реальности: например, при появлении в кадре определенных детских книг изображение будет дополняться виртуальными предметами. На своей конференции F8 весной этого года Facebook пообещала добавить в устройства Portal поддержку стриминга Amazon Prime Video. В декабре 2018-го там уже появились YouTube и несколько новостных телеканалов.

Устройства Portal применяют алгоритмы машинного обучения, чтобы отслеживать собеседника в кадре, даже когда он перемещается по комнате. У пока не анонсированной телеприставки должна быть такая же функция, а также пульт дистанционного управления. Сообщается, что Facebook планирует выпустить гаджет в октябре.