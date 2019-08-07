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Altyn Bank профинансировал банк Узбекистана на $3 млн

7-08-2019, 07:39
Altyn Bank профинансировал банк Узбекистана на $3 млн


Altyn Bank профинансировал АКБ «Кишлок курилиш банк» (Республика Узбекистан) на сумму 3 млн долларов в рамках синдицированного займа, уполномоченным ведущим организатором которого выступило российское ПАО «Транскапиталбанк». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Altyn Bank.

Участниками сделки, помимо Altyn Bank, стали 6 российских финансовых институтов. Кредит предоставлен заёмщику на срок до одного года на общекорпоративные цели, а также на финансирование торговых контрактов клиентов заемщика.

«Данный синдицированный заём стал первым в истории банковской системы Узбекистана, страны, реализующей масштабные экономические реформы, и мы надеемся, что эта дебютная сделка положит начало долгосрочному сотрудничеству с узбекскими и российскими партнерами. Эта сделка – третий международный синдикат, участие в котором принял Altyn Bank. Мы и далее намерены активно развивать направление международного бизнеса в соответствии с нашей стратегией», – прокомментировала заместитель председателя правления АО «Altyn Bank» Жанара Айкимбаева.

В 2018 году АО «Altyn Bank» стало участником международных синдикатов и профинансировало ОАО «Белинвестбанк» (Беларусь) на сумму 3,5 млн евро ОАО «АСБ Беларусбанк» (Беларусь) на сумму 4 млн евро.

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