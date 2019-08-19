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Бахтияр Крыкпышев возглавил Kazakhmys Copper

Вчера, 08:01
Бахтияр Крыкпышев возглавил Kazakhmys Copper


Бахтияр Крыкпышев избран председателем правления АО «Kazakhmys Copper». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на биржу.

«Из состава правления исключен Виталий Акопов, занимавший ранее должность председателя правления компании», - говорится в сообщении биржи.


Бахтияр Крыкпышев родился в 1973 году, окончил в 1995 году
Жезказганский горно-технологический институт имени О.А. Байконурова по
специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» с присвоением
квалификации инженера-механика.

В 2012 году окончил Карагандинский
государственный технический университет по специальности «Экономика».
Бакалавр экономики.


С 2013 года по 2014 год - прошел специальную подготовку в Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по
программе «Цветная металлургия. Управление горнорудной компанией».


Трудовую деятельность в Казахмысе начал в 1996 году на предприятии
Жезказганцветмет на Восточно-Жезказганском руднике, где прошел все
ступени карьерного роста, начиная с рабочих профессий, затем от горного
мастера до заместителя начальника участка, старшего, а затем и до
главного инженера шахт. Занимал должности начальника шахты, главного
инженера комбината, главного инженера и технического директора ЖГМК,
директора рудника «Жомарт».


С 2008 года занимал должность генерального директора ПО
«Жезказганцветмет».

В 2010 году назначен Генеральным директором
Бозшаколя, в 2011 возглавил ПО «Карагандацветмет» и «Балхашцветмет».

В 2012 году – директор по производству ТОО «Корпорация Казахмыс», а с
декабря того же года занимал должность Генерального директора
Горно-перерабатывающего комплекса компании.

С декабря 2013 года назначен
Генеральным директором ТОО «Корпорация Казахмыс».

В 2016 году –
занимал должность председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс, позже должность генерального директора Управляющего совета компании.

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