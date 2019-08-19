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Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу

Вчера, 07:41
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу


Игровое подразделение Mail.ru Group (работает под брендом My.Games) объявило о запуске глобальной игровой платформы My.Games Store, говорится в ее пресс-релизе. Официальный релиз платформы запланирован на IV квартал 2019 года, сейчас она находится на стадии закрытого бета-тестирования. Сумму инвестиций в создание платформы компания не раскрывает. Об этом пишут Ведомости.

My.Games Store позволит разработчикам и издателям публиковать на платформе как F2P (бесплатные) игры, так и игровые проекты премиум-класса. Потенциальным партнерам компания предложит долю выручки 70/30 при дистрибуции игр через новую платформу. Пользователи платформы получат доступ к библиотеке игр от My.Games и внешних разработчиков. Также партнеры платформы смогут подключать свои игры к сервисам Lootdog и DonationAlerts. Первый позволит игрокам безопасно торговать внутриигровыми предметами за реальные деньги, а второй предназначен для стримеров и поможет им монетизировать создаваемый контент и привлекать к игровым проектам разработчиков.

Аудитория игр на русскоязычной платформе компании Games.Mail.ru составляет 13 млн игроков. У компании есть опыт дистрибуции F2P и премиум-игр на рынках СНГ и стран Восточной Европы. Также компания сотрудничает с китайским разработчиком iDreamSky, что позволило ей выйти на азиатские рынки. Глобальный игровой бренд My.Games запустился в мае 2019 года в результате объединения всех игровых активов Mail.ru Group и My.com.

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