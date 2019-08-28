Facebook тестирует новый мессенджер

28-08-2019, 07:42

Компания Facebook проводит тестирование нового мессенджера Threads, который станет приложением-компаньоном для Instagram, пишет RNS со ссылкой на The Verge.



«Как выяснил The Verge, Facebook разрабатывает новое приложение для обмена сообщениями под названием Threads, которое призвано содействовать постоянному и личному общению между пользователями и их ближайшими друзьями», — отмечает издание.

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По информации The Verge, Threads разрабатывается в качестве приложения-компаньона для Instagram. Его пользователи при помощи существующих функций Instagram смогут поделиться с друзьями своим местоположением, скоростью и временем работы аккумулятора наряду с традиционными текстовыми, фото- и видеосообщениями.

На данный момент приложение проходит внутреннее тестирование в Facebook.

«При этом основой Threads является обмен сообщениями, и он очень похож на существующий вариант обмена сообщениями в Instagram», — пишет The Verge.

Сроки запуска нового приложения на данный момент неизвестны. В Instagram отказались комментировать The Verge разработку приложения.