Apple извинилась за прослушивание разговоров клиентов с Siri

Вчера, 07:57

Apple Inc. признала, что прослушивание компанией разговоров клиентов с голосовым помощником Siri являются нарушением неприкосновенности частной жизни, и принесла извинения, пишет Интерфакс-Казахстан.



Apple подверглась резкой критике, когда стало известно, что компания делает записи разговоров клиентов с Siri, которые прослушиваются привлекаемыми со стороны сотрудниками с целью улучшения продукта.

Конкурирующие системы распознавания голоса, например, Alexa от Amazon, также используют эту практику, однако в случае Apple клиенты компании не знали об этом.

«В результате проведенной проверки мы пришли к выводу, что не смогли оправдать собственные высокие ожидания, и приносим за это извинения», - говорится в сообщении Apple.

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Компания сообщила, что менее 0,2% обращений к Siri были прослушаны. С настоящего времени по умолчанию в устройствах Apple будет отключена функция записи разговоров с Siri, отмечают в компании.

При этом клиенты по желанию смогут включить возможность записи разговоров, чтобы помочь компании в работе над улучшением голосового помощника. Все случайные записи будут удалены, сообщила Apple.

При этом компания пообещала, что для прослушивания записей больше не будут привлекаться сторонние сотрудники - это будут делать лишь сотрудники компании.

Apple редко приносит извинения, что говорит о серьезности проблемы, пишет Dow Jones. Ранее в этом месяце стало известно, что граждане Калифорнии подали коллективный иск к Apple, обвинив компанию в нарушении права на неприкосновенность личной жизни.