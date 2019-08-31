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Google переводит производство смартфонов во Вьетнам

Вчера, 07:35
Google переводит производство смартфонов во Вьетнам


Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc, в этом году переносит производство смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам с целью построения дешёвой цепочки поставок в Юго-Восточной Азии, сообщает 3dnews.ru со ссылкой на деловое ежедневное издание Nikkei.


Google переводит производство смартфонов во Вьетнам

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Это решение было принято в связи с ростом стоимости рабочей силы в Китае наряду с дополнительным давлением увеличения пошлин из-за продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

По данным источников Nikkei, американская компания планирует перевести из Китая большую часть производства гаджетов, предназначенных для поставок в США, включая сборку смартфонов Pixel и «умного» динамика Google Home. До конца этого года Google намерена перенести во Вьетнам часть производства смартфонов Pixel 3A.

Уже более 50 компаний, включая Apple и Nintendo, объявили или рассматривают планы по переносу производства из Китая, чтобы избежать американских пошлин. При этом

Вьетнам часто упоминается как один из крупнейших бенефициаров в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

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