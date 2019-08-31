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Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone

Вчера, 07:34
Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone


Специалисты по безопасности компании Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone. В корпорации заявили, что данная операция продолжалась два с половиной года, пока ее не пресекли эксперты Google в январе 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на газету The Guardian.

Для атаки злоумышленники использовали несколько зараженных вирусами сайтов, которые распространяли вредоносные программы на iPhone посещавших их интернет-пользователей. Никаких действий владельцев iPhone делать было не нужно, только зайти на инфицированный сайт. По данным Google, используемые хакерами сайты заражали несколько тысяч смартфонов в неделю.

После заражения телефона вирусом хакеры могли получать разнообразную конфиденциальную информацию о его владельце: его пароли к разным сервисам, а также историю переписки в мессенджерах WhatsApp, Telegram и других, данные из адресной книги и электронной почты.


Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone

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При этом при перезагрузке устройства оно избавлялось от вредоносного ПО. Однако, по словам специалиста Google Яна Бира, у злоумышленников все равно оставался доступ к различным аккаунтам и сервисам, на которых были зарегистрированы их жертвы, так как хакеры похищали информацию о логинах и паролях с iPhone.
Как заявили в Google, 1 февраля 2019 года компания уведомила Apple о выявленных проблемах с безопасностью в iPhone. Спустя несколько дней после этого производитель "яблочных" смартфонов обновил операционную систему iOS и исправил данные уязвимости.

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