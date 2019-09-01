Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании

Сегодня, 07:59

Японский автопроизводитель компания Toyota приостановит работу завода в Великобритании на следующий день после официального выхода страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает сайт Вести-Экономика.

Компания сделает это из-за рисков, которые связаны с последствиями Brexit, как отметил пресс-секретарь японского производителя.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, но парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. В то же время Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Ожидается, что 1 ноября, которое приходится на пятницу, станет выходным днем для работников завода Toyota, на смену сотрудники выйдут в понедельник.

«У нас будет производственная пауза в первый день Brexit, то есть в пятницу 1-го, и... затем мы возобновим производство в понедельник и вторник», - сказал представитель Toyota.

По его словам, такое решение было принято в рамках программы подготовки к Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Парламент Британии приостановит работу из-за Brexit

В октябре Toyota заявляла, что решение о дальнейших инвестициях в бизнес в Великобритании будет зависеть от условий соглашения о Brexit - в случае если Брюссель и Лондон не договорятся, заводы Toyota в Соединенном Королевстве потеряют возможность беспошлинной продажи автомобилей в страны континентальной Европы, что неизбежно приведет к сокращению инвестиций в бизнес в этом регионе.