Brexit без сделки снизит темпы роста ВВП Франции на 0,2%

Сегодня, 07:42

Вариант выхода Великобритании из состава Евросоюза без заключения торговой сделки приведет к сокращению темпа роста ВВП Франции в 2019 г. на 0,2% до 1,1%. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика со ссылкой на аналитический отчет банка ING. Кроме того, как отметили в банке, это уменьшит объем торговли Франции в Великобритании на 20%.

Согласно прогнозу ING рост ВВП Франции в 2019 г. в случае Brexit со сделкой составит 1,3%, а при реализации сценария выхода Британии из ЕС без сделки - 1,1%.

Наиболее уязвимым сектором французской экономики, который больше всех пострадает в случае Brexit без сделки, является фармацевтика. Отрасль может потерять в 2019 г. до 1,8 процентного пункта добавленной стоимости.

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Экономисты также отметили, что для экономики Франции с торговым дефицитом в феврале в размере 4 млрд евро Brexit остается одним из основных рисков в текущем году.

"Brexit продолжает оставаться риском. Влияние "жесткого" Brexit на рост экономики во Франции будет таким же, как и в случае с "желтыми жилетами", но повлияет на различные сектора", - отмечается в отчете.

"Воздействие (Brexit без сделки) будет сосредоточено в определенных секторах, в частности в обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью и секторах с интенсивным трудоустройством, которые отличаются от тех, которые пострадали от кризиса "желтых жилетов" в конце прошлого года", - заключили в ING.