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10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы

Вчера, 07:50
10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы


В Наурызбайском районе Алматы на месте бездействующих производственных баз будут организованы площадки для открытия бизнеса. Об этом на брифинге в пресс-центре акимата Алматы сказал глава Наурызбайского района Санжар Тогай.

Обследование производственных баз показало, что на территории 10 из них можно открыть индустриальные парки. Здесь будут созданы все условия для открытия и ведения бизнеса – приобретено оборудование на условиях лизинга, а предпринимателям выдадут доступные кредиты, отметил Санжар Тогай.


10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы

Сколько средств выделено на развитие бизнеса в Алматы

По поручению акима города, в Алматы будет реализована программа поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из инструментов станет кредитование под 2% годовых для открытия бизнеса в отдаленных районах, и 7% — в центре города.

«Наш район – новый и перспективный для бизнеса. Район активно застраивается, жителям нужны сервисные услуги в шаговой доступности, нужны парикмахерские, магазины, клиники и другие объекты. В малых индустриальных зонах будут открыты новые производства», — сказал Санжар Тогай.

По его данным, за 7 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составили 27,5 млрд тенге. Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство текстильной фабрики. Ее запуск намечен на конец текущего года. В реализацию проекта вложено порядка 750 млн тенге.

В целом в районе насчитывается около 2 тыс. субъектов МСБ, создано 4,5 тыс. новых рабочих мест.

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