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ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс»

Вчера, 07:45
ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс»


ForteBank и Хоккейный клуб «Барыс» заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве на игровой сезон 2019-2020 года. Документ подписали председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили и президент Хоккейного клуба «Барыс» Борис Иванищев.

Руководители обсудили планы совместных мероприятий и наметили перспективы развития в рамках сотрудничества. Хоккейный клуб «Барыс» выбрал ForteBank как основной банк и полностью перешел на обслуживание.

«Важной составляющей нашей деятельности является поддержка социальных проектов, в том числе направленных на развитие детского и молодежного спорта. Хоккей - один из самых быстрых и техничных видов спорта, требующий силы и выносливости в сочетании с командным духом, опытом и мастерством. Мы следим за развитием столичной команды. Мы уверены, что новый сезон будет ярким и интересным, а надежная финансовая поддержка ForteBank поможет игрокам в их победах на льду», - прокомментировал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank.

ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс»

3 сентября 2019 года «Барыс» начнeт выступление в двенадцатом сезоне КХЛ и сыграет 62 матча в регулярном чемпионате. Главным тренером клуба является белорусский специалист Андрей Скабелка. В нынешнем хоккейном году «Барыс» отметит 20-летний юбилей.

«Хоккейный клуб «Барыс» приветствует нового партнера нашей организации – ForteBank! Мы рады, что наши интересы в плане продвижения бренда «Барыса», хоккея, спорта и здорового образа жизни совпадают. На сегодняшний день ForteBank является одним из надежных банков в Казахстане. Идущий в ногу со временем, ForteBank относится с любовью и вниманием к своим клиентам! Надеюсь, что мы сможем сделать немало интересных совместных проектов и акций для наших болельщиков», - отметил Борис Иванищев, президент Хоккейного клуба «Барыс».

«Барыс» является единственным хоккейным топ-клубом страны, который представляет Казахстан в КХЛ (Континентальной Хоккейной Лиге). За одиннадцать сезонов, сыгранных в КХЛ, «Барыс» девять раз выходил в плей-офф, трижды доходил до четвертьфинала восточной конференции и дважды становился победителем дивизиона Чернышева (сезон 2013-2014, 2018-2019). Помимо этого, хоккейный клуб "Барыс" является базовым клубом сборной Казахстана по хоккею с шайбой.

По итогам 2018 года ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Мобильное приложение ForteBank было признано № 1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. Второй год подряд ForteBank признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker и Global Finance.

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