Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства

Сегодня, 07:37

В Алматы в первую очередь будет уделено внимание развитию предпринимательства в сферах культуры и туризма, транспорта и логистики, а также IT-инноваций, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании актива города, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.



Акцент также будет сделан на развитии практики семейного бизнеса, в первую очередь среди многодетных семей. Для этого в Алматы на базе центров поддержки многодетных матерей «Баытты отбасы» запущена программа Isker Ana по обучению женщин предпринимательству.

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До конца года планируется открытие центра поддерживаемой занятости с организацией наставничества и стажировок на рабочем месте для людей с ограниченными возможностями.

Для создания благоприятных условий и устранения административных барьеров в Алматы организован центр предпринимательства Qolda с филиалами в шести районах города. В центре будут оказывать услуги специалисты всех госорганов, институтов развития и монополистов. Эти меры позволят значительно сократить сроки и обеспечить доступность получаемых услуг.

Сегодня в Алматы насчитывается 185 тыс. субъектов МСБ, которые обеспечивают 40% ВРП, 64% налогов, создано более 600 тыс. рабочих мест.

«Приоритет – поддержке местных предпринимателей. Госорганы для своих нужд должны покупать то, что производят наши предприниматели», — отметил Бакытжан Сагинтаев.