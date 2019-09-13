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«7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге

Вчера, 07:52
«7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге


По программе «7-20-25», по данным на 5 сентября 2019 года, принято 17 804 заявки на получение займа на сумму 201,3 млрд тенге. Из них одобрено 10 482 заявки на предоставление займа на 120,3 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Нацбанка.


«7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге

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Ранее Национальный банк внес изменения в условия программы «7-20-25» и расширил ее возможности. Теперь по инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20% от стоимости жилья. Тем самым снижаются основной долг и требования банков к платежеспособности заемщика.

За год объем выданных кредитов по программе составил 101,9 млрд тенге. 8844 семьи по всему Казахстану получили возможность купить жилье. Самыми активными покупателями квартир и соответственно получателями ипотечных кредитов являются жители Нур-Султана и Алматы. На них приходится 51% всех займов. Наибольшей популярностью для покупки в ипотеку пользуются 1- и 2-комнатные квартиры общей площадью 50-60 кв. метров.

Государственная ипотечная программа «72025» утверждена 31 мая 2018 года. Она разработана по поручению Нурсултана Назарбаева, которое он дал в рамках «Пяти социальных инициатив». Оператор программы — дочерняя организация Национального банка компания «Баспана».

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