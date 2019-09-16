Новости / Государство

Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей

16-09-2019, 07:55
Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей


Приказом министра торговли и интеграции Азамат Ахметов назначен на должность председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Азамат Куатулы Ахметов родился в 1974 году в Карагандинской области. В 1996 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор сельхозпроизводства». В 1999 году окончил Гуманитарный университет им. Д. А. Кунаева по направлению юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1996 году директором производственного предприятия «Перизат и К» в Алматы. В различные годы работал в коммерческих предприятиях. Занимал должности в Государственном следственном комитете РК, Комитете национальной безопасности РК, Департаменте таможенного контроля по Карагандинской области, Комитете транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2007 по 2008 год — заместитель начальника Управления финансового контроля и госзакупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и госзакупок МФ РК. Начальник Управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.

С 2008 по 2014 год — руководитель Инспекции финансового контроля по Карагандинской области Комитета финансового контроля МФ РК.

С 2014 по 2017 год — руководитель Департамента госдоходов по Карагандинской области Комитета госдоходов МФ РК.

В 2017 году — заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С 2017 по 2018 год - занимал должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С 2018 по 2019 год — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

С сентября 2019 года - председатель Комитета по защите прав потребителей Минторговли и интеграции РК.

  • Просмотров: 117
Похожие материалы
  • Баубек Оралмагамбетов возлавил Аэрокосмический комитет Баубек Оралмагамбетов возлавил Аэрокосмический комитет
  • Ардак Тенгебаев получил новую должность Ардак Тенгебаев получил новую должность
  • Асет Асавбаев получил новую должность Асет Асавбаев получил новую должность
  • Азамат Ахметов возглавил Комитет внутреннего госаудита Минфина Азамат Ахметов возглавил Комитет внутреннего госаудита Минфина
  • Назначен руководитель инспекции финансового контроля по ЮКО Назначен руководитель инспекции финансового контроля по ЮКО
    • Отзывы читателей
    Банк Японии думает о снижении ставки Банк Японии думает о снижении ставки Государство 16-09-2019, 07:59
    Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Государство 16-09-2019, 07:55
    FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе Государство 16-09-2019, 07:52
    Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Государство 16-09-2019, 07:41
    Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Государство 16-09-2019, 07:32
    Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Государство 13-09-2019, 07:56
    «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге Государство 13-09-2019, 07:52
    McDonald's купил разработчика голосовых технологий McDonald's купил разработчика голосовых технологий Государство 13-09-2019, 07:51
    IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа Государство 13-09-2019, 07:47
    Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Государство 13-09-2019, 07:35
    Fitch повысило рейтинг Украины Fitch повысило рейтинг Украины Государство 10-09-2019, 07:56
    Аэропорт Семея предложили назвать именем Абая Аэропорт Семея предложили назвать именем Абая Государство 10-09-2019, 07:52
    S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне BBB-/A-3 S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне BBB-/A-3 Государство 10-09-2019, 07:50
    Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Государство 10-09-2019, 07:49
    Базовая ставка повышена до 9,25% Базовая ставка повышена до 9,25% Государство 10-09-2019, 07:37
    Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Государство 7-09-2019, 08:00
    Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Государство 7-09-2019, 07:53
    «Соломоново решение» для румынского актива КМГ «Соломоново решение» для румынского актива КМГ Государство 7-09-2019, 07:50
    Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Государство 7-09-2019, 07:37
    ExxonMobil уходит из Норвегии ExxonMobil уходит из Норвегии Государство 7-09-2019, 07:36