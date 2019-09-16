Новости / Государство

Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции

16-09-2019, 07:41
Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции


Google согласилась заплатить почти 1 млрд евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении нее во Франции уже несколько лет. 500 млн евро Google заплатит в виде штрафа, сообщила финансовая прокуратура Франции 12 сентября. Кроме того, концерн согласился доплатить 465 млн евро в виде налогов, пишет vestifinance.ru.

Договоренность о том, что Google France и Google Ireland выплатят штраф, была достигнута в результате мирового соглашения. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Google в 2015 года.

Французские власти обвиняли Google, европейская штаб-квартира которой находится в Дублине, в том, что значительная часть налогов на прибыль, полученных от операций во Франции, уплачивалась в Ирландии.


Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции

Генпрокуроры США готовят антимонопольное расследование против Facebook

Google фиксирует в отчетности ирландского подразделения основную часть своих продаж в европейских странах, в связи с чем значительная часть налогов уплачивается компанией именно в Ирландии. Это возможно из-за наличия лазеек в международном налоговом законодательстве, и Франция утверждает, что теряет в результате этого миллиарды евро бюджетных доходов.

Соглашение об урегулировании этого дела в четверг было одобрено французским судом, и если компания не отзовет его в следующие 10 дней, оно вступит в силу. По условиям соглашения Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.

«Мы урегулировали налоговые и связанные с ними споры во Франции, которые длились в течение многих лет», — сказали в компании. При этом в Google продолжают настаивать, что «лучший способ обеспечить четкую правовую базу для компаний, работающих по всему миру, — это скоординированная реформа международной налоговой системы», цитирует Reuters одного из адвокатов.

Министр бюджета Франции Жеральд Дарманен заявил Le Figaro, что сделка с Google создаст юридический прецедент, и добавил, что власти также ведут переговоры с другими компаниями разного калибра. С кем именно, политик не уточнил.

Ранее сообщалось, что Франция ввела налог в размере 3% от оборота на цифровые сервисы наподобие Facebook или Amazon. Налог коснется компаний, у которых годовой оборот во всем мире составляет как минимум 750 млн евро, а продажи в сфере таргетированной рекламы и платформ для электронной торговли — не менее 25 млн евро во Франции.

  • Просмотров: 130
Похожие материалы
  • Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро
  • Google оштрафован во Франции на 50 млн евро Google оштрафован во Франции на 50 млн евро
  • Google увел от налогообложения почти 20 млрд евро Google увел от налогообложения почти 20 млрд евро
  • Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки
  • Google оштрафован почти на 2,5 млрд евро Google оштрафован почти на 2,5 млрд евро
    • Отзывы читателей
    Банк Японии думает о снижении ставки Банк Японии думает о снижении ставки Государство 16-09-2019, 07:59
    Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Государство 16-09-2019, 07:55
    FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе Государство 16-09-2019, 07:52
    Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Государство 16-09-2019, 07:41
    Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Государство 16-09-2019, 07:32
    Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Государство 13-09-2019, 07:56
    «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге Государство 13-09-2019, 07:52
    McDonald's купил разработчика голосовых технологий McDonald's купил разработчика голосовых технологий Государство 13-09-2019, 07:51
    IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа Государство 13-09-2019, 07:47
    Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Государство 13-09-2019, 07:35
    Fitch повысило рейтинг Украины Fitch повысило рейтинг Украины Государство 10-09-2019, 07:56
    Аэропорт Семея предложили назвать именем Абая Аэропорт Семея предложили назвать именем Абая Государство 10-09-2019, 07:52
    S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне BBB-/A-3 S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне BBB-/A-3 Государство 10-09-2019, 07:50
    Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Государство 10-09-2019, 07:49
    Базовая ставка повышена до 9,25% Базовая ставка повышена до 9,25% Государство 10-09-2019, 07:37
    Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Государство 7-09-2019, 08:00
    Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Государство 7-09-2019, 07:53
    «Соломоново решение» для румынского актива КМГ «Соломоново решение» для румынского актива КМГ Государство 7-09-2019, 07:50
    Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Государство 7-09-2019, 07:37
    ExxonMobil уходит из Норвегии ExxonMobil уходит из Норвегии Государство 7-09-2019, 07:36