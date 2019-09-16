Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции

16-09-2019, 07:41

Google согласилась заплатить почти 1 млрд евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении нее во Франции уже несколько лет. 500 млн евро Google заплатит в виде штрафа, сообщила финансовая прокуратура Франции 12 сентября. Кроме того, концерн согласился доплатить 465 млн евро в виде налогов, пишет vestifinance.ru.



Договоренность о том, что Google France и Google Ireland выплатят штраф, была достигнута в результате мирового соглашения. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Google в 2015 года.

Французские власти обвиняли Google, европейская штаб-квартира которой находится в Дублине, в том, что значительная часть налогов на прибыль, полученных от операций во Франции, уплачивалась в Ирландии.

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Google фиксирует в отчетности ирландского подразделения основную часть своих продаж в европейских странах, в связи с чем значительная часть налогов уплачивается компанией именно в Ирландии. Это возможно из-за наличия лазеек в международном налоговом законодательстве, и Франция утверждает, что теряет в результате этого миллиарды евро бюджетных доходов.

Соглашение об урегулировании этого дела в четверг было одобрено французским судом, и если компания не отзовет его в следующие 10 дней, оно вступит в силу. По условиям соглашения Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.

«Мы урегулировали налоговые и связанные с ними споры во Франции, которые длились в течение многих лет», — сказали в компании. При этом в Google продолжают настаивать, что «лучший способ обеспечить четкую правовую базу для компаний, работающих по всему миру, — это скоординированная реформа международной налоговой системы», цитирует Reuters одного из адвокатов.

Министр бюджета Франции Жеральд Дарманен заявил Le Figaro, что сделка с Google создаст юридический прецедент, и добавил, что власти также ведут переговоры с другими компаниями разного калибра. С кем именно, политик не уточнил.

Ранее сообщалось, что Франция ввела налог в размере 3% от оборота на цифровые сервисы наподобие Facebook или Amazon. Налог коснется компаний, у которых годовой оборот во всем мире составляет как минимум 750 млн евро, а продажи в сфере таргетированной рекламы и платформ для электронной торговли — не менее 25 млн евро во Франции.