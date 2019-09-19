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Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции

Вчера, 07:42
Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции


Постановлением Правительства РК Ахметова Акерке Естайкызы назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Акерке Ахметова родилась в 1975 года в Алматы. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Кокшетауский университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Университет Sheffield, Великобритания (по программе «Болашак»).

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В различные годы работала в коммерческом секторе.

С 2000 года работает в структуре Министерства юстиции РК. Занимала должности главного специалиста, начальника отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителя директора департамента.

С 2015 по 2017 год — директор Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК.

С 2018 по 2019 год - работала директором Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК.

С сентября 2019 года - вице-министр юстиции Республики Казахстан.

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