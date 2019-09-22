Новости / Государство

Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область

Вчера, 07:45
Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область


Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область осмотрел онкологический диспансер, нуждающийся в строительстве нового операционно-реанимационного блока.

«Ежегодно в мире от онкозаболеваний умирают до 10 млн. человек. В Казахстане эта цифра, по данным минздрава, составляет порядка 15 тысяч. Это сломанные судьбы, потеря близких и родных, боль многих наших сограждан. Поэтому нам необходимо внедрять современные медицинские технологии, готовить кадры, создавать соответствующую инфраструктуру. Смертность от онкозаболеваний можно снизить, а на ранних стадиях и вовсе вылечить», - сказал Бауыржан Байбек.

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» отметил, что строительство нового операционно-реанимационного блока позволит не только снизить время ожидания пациентами с 10 до 1 дня, увеличить количество операций до 20 тысяч в год, но и спасти огромное количество жизней.

«Здесь ежегодно получают лечение более 10 тысяч человек с 6 регионов страны. Однако существующий дефицит площади не позволяет охватить всех нуждающихся. На сегодня открытым остается вопрос финансирования строительства. «Nur Otan» будет добиваться финансирования данного проекта. Кроме того, со стороны партии будет организован общественный и партийный контроль как строительства, так и качества оказываемых услуг», - подчеркнул он.

В этот же день в ходе внеочередной конференции партии «Nur Otan» новым председателем областного филиала был избран аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область

  • Просмотров: 133
Похожие материалы
  • В Алматы тестируют электроавтобусы местной сборки В Алматы тестируют электроавтобусы местной сборки
  • Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка
  • Асет Исекешев стал председателем астанинского филиала партии Нр Отан Асет Исекешев стал председателем астанинского филиала партии Нр Отан
  • Назначен первый заместитель председателя партии Нр Отан Назначен первый заместитель председателя партии Нр Отан
  • Что сделал Бауыржан Байбек за 100 дней? Что сделал Бауыржан Байбек за 100 дней?
    • Отзывы читателей
    Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Государство Вчера, 07:55
    Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Государство Вчера, 07:48
    Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Государство Вчера, 07:45
    Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Государство Вчера, 07:41
    Huawei представила смартфоны без сервисов Google Huawei представила смартфоны без сервисов Google Государство Вчера, 07:32
    Бейбут Атамкулов получил новое назначение Бейбут Атамкулов получил новое назначение Государство 19-09-2019, 07:57
    Platts: нефть может протестировать цену в $80 Platts: нефть может протестировать цену в $80 Государство 19-09-2019, 07:47
    Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге Государство 19-09-2019, 07:46
    Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции Государство 19-09-2019, 07:42
    Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать «умные» очки Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать «умные» очки Государство 19-09-2019, 07:39
    Банк Японии думает о снижении ставки Банк Японии думает о снижении ставки Государство 16-09-2019, 07:59
    Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Государство 16-09-2019, 07:55
    FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе Государство 16-09-2019, 07:52
    Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Государство 16-09-2019, 07:41
    Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Государство 16-09-2019, 07:32
    Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Государство 13-09-2019, 07:56
    «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге Государство 13-09-2019, 07:52
    McDonald's купил разработчика голосовых технологий McDonald's купил разработчика голосовых технологий Государство 13-09-2019, 07:51
    IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа Государство 13-09-2019, 07:47
    Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Государство 13-09-2019, 07:35