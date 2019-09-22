Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область

Вчера, 07:45

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область осмотрел онкологический диспансер, нуждающийся в строительстве нового операционно-реанимационного блока.

«Ежегодно в мире от онкозаболеваний умирают до 10 млн. человек. В Казахстане эта цифра, по данным минздрава, составляет порядка 15 тысяч. Это сломанные судьбы, потеря близких и родных, боль многих наших сограждан. Поэтому нам необходимо внедрять современные медицинские технологии, готовить кадры, создавать соответствующую инфраструктуру. Смертность от онкозаболеваний можно снизить, а на ранних стадиях и вовсе вылечить», - сказал Бауыржан Байбек.

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» отметил, что строительство нового операционно-реанимационного блока позволит не только снизить время ожидания пациентами с 10 до 1 дня, увеличить количество операций до 20 тысяч в год, но и спасти огромное количество жизней.

«Здесь ежегодно получают лечение более 10 тысяч человек с 6 регионов страны. Однако существующий дефицит площади не позволяет охватить всех нуждающихся. На сегодня открытым остается вопрос финансирования строительства. «Nur Otan» будет добиваться финансирования данного проекта. Кроме того, со стороны партии будет организован общественный и партийный контроль как строительства, так и качества оказываемых услуг», - подчеркнул он.

В этот же день в ходе внеочередной конференции партии «Nur Otan» новым председателем областного филиала был избран аким Карагандинской области Женис Касымбек.