Alibaba опубликовала цели на пять лет

Сегодня, 07:43Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. рассчитывает, что число клиентов ее потребительского бизнеса в КНР к концу 2024 финансового года превысит 1 млрд. Потребительский бизнес включает в себя китайские площадки розничной торговли, цифровые медиа и локальные потребительские услуги. Об этом сообщает Интерфакс - Казахстан, со ссылкой на Dow Jones.Председатель совета директоров и гендиректор Alibaba Дэниэл Чжан, обнародовавший во вторник целевые показатели компании для китайского рынка на следующие пять лет, заявил, что в фингоду, завершившемся 30 июня, число активных клиентов потребительского бизнеса в КНР составило порядка 730 млн человек. С учетом зарубежных рынков этот показатель равняется примерно 860 млн, сообщил Чжан.Alibaba также рассчитывает, что через пять лет годовая валовая выручка продавцов, работающих на ее площадках, будет превышать 10 трлн юаней ($1,4 трлнОснователь Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компанииСовокупное число активных пользователей Alibaba с учетом платформы Ant Financial, владеющей сервисом Alipay, в минувшем фингоду в Китае составило 960 млн. Сервисом Alipay в стране активно пользуется порядка 900 млн человек.ADR Alibaba теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник, в 2019 году их стоимость выросла на 29%.