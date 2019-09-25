Alibaba опубликовала цели на пять лет

Alibaba опубликовала цели на пять летСегодня, 07:43
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. рассчитывает, что число клиентов ее потребительского бизнеса в КНР к концу 2024 финансового года превысит 1 млрд. Потребительский бизнес включает в себя китайские площадки розничной торговли, цифровые медиа и локальные потребительские услуги. Об этом сообщает Интерфакс - Казахстан, со ссылкой на Dow Jones.
Председатель совета директоров и гендиректор Alibaba Дэниэл Чжан, обнародовавший во вторник целевые показатели компании для китайского рынка на следующие пять лет, заявил, что в фингоду, завершившемся 30 июня, число активных клиентов потребительского бизнеса в КНР составило порядка 730 млн человек. С учетом зарубежных рынков этот показатель равняется примерно 860 млн, сообщил Чжан.
Alibaba также рассчитывает, что через пять лет годовая валовая выручка продавцов, работающих на ее площадках, будет превышать 10 трлн юаней ($1,4 трлн
Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании
Совокупное число активных пользователей Alibaba с учетом платформы Ant Financial, владеющей сервисом Alipay, в минувшем фингоду в Китае составило 960 млн. Сервисом Alipay в стране активно пользуется порядка 900 млн человек.
ADR Alibaba теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник, в 2019 году их стоимость выросла на 29%.