Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев

Сегодня, 07:49

Акимом Аркалыка назначен Кайрат Абишев. До этого он занимал должность акима Узункольского района, сообщает ng.kz. Нового руководителя активу Костанайской области представил аким Архимед Мухамбетов.

Кайрат Тынымбаевич Абишев родился в 1969 году в селе Тимофеевка Аулиекольского района Костанайской области. В 1992 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт.

Трудовую деятельность начал в 1993 году агрономом бригады «Кара-Курай» в совхозе Коктальский Наурзумского района.

С 2011 по 2015 год - работал заместителем акима Аулиекольского района.

С 2015 по 2017 год - заместителем акима Аркалыка по экономическим вопросам.

С 2017 по 2019 год - занимал должность акима Узункольского района.