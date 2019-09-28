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Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев

Сегодня, 07:49
Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев


Акимом Аркалыка назначен Кайрат Абишев. До этого он занимал должность акима Узункольского района, сообщает ng.kz. Нового руководителя активу Костанайской области представил аким Архимед Мухамбетов.
Кайрат Тынымбаевич Абишев родился в 1969 году в селе Тимофеевка Аулиекольского района Костанайской области. В 1992 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт.

Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев

Трудовую деятельность начал в 1993 году агрономом бригады «Кара-Курай» в совхозе Коктальский Наурзумского района.

С 2011 по 2015 год - работал заместителем акима Аулиекольского района.

С 2015 по 2017 год - заместителем акима Аркалыка по экономическим вопросам.

С 2017 по 2019 год - занимал должность акима Узункольского района.

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