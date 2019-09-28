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Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах

Сегодня, 07:42
Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах


Apple будет показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Последний просит владельцев кинотеатров выпускать фильмы в то же самое время, когда они выходят на стриминговом сервисе. Это ограничивает возможности Netflix, поскольку крупные кинотеатры настаивают на том, чтобы прокатываемый фильм не появлялся онлайн в течение примерно трех месяцев после выхода на экраны. Как отмечает WSJ, в последние месяцы Netflix провалил переговоры с кинотеатрами по показам своих фильмов, это коснулось и картины Мартина Скорсезе «Ирландец».

Стратегия Apple больше похожа на стратегию Amazon, которая три месяца показывала свой фильм «Манчестер у моря» в кинотеатрах, пишет WSJ.

Один из самых крупных релизов Apple – фильм On the Rocks Софии Копполы, в котором сыграл актер Билл Мюррей. Как рассказали источники WSJ, компания планирует выпустить его в середине 2020 г., возможно, после того, как он будет показан на престижном мероприятии, к примеру на Каннском фестивале. On the Rocks производится совместно с независимой киностудией A24, которая выпустила фильм «Лунный свет». Картина в 2017 года получила три премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.

В этом году произведенный Netflix фильм «Рома» получил 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграл три из них. В частности, Альфонсо Куарон, снявший картину, получил премию за лучшую режиссуру. Ситуацию подверг критике Стивен Спилберг. Он выразил мнение, что продукция Netflix и других стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с картинами традиционных дистрибуторов, поскольку первые проводят лишь короткие и формальные показы в кинотеатрах, а затем дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты онлайн круглосуточно. Netflix в ответ заявил, что люди, которые живут в городах без кинотеатров, тоже должны иметь возможность получить доступ к новым фильмам.

Стриминговый сервис Apple TV+ будет запущен 1 ноября. Он будет доступен в приложении Apple TV.

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