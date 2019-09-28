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ExxonMobil продает активы в Норвегии

Сегодня, 07:56
ExxonMobil продает активы в Норвегии


Американская ExxonMobil сообщила о продаже своих активов в Норвегии стоимостью в 4,5 млрд долларов норвежской Vаr Energi AS, говорится в релизе компании, пишет Прайм.

"ExxonMobil сегодня подписала соглашение с Vаr Energi AS о продаже своих неработающих активов в Норвегии за 4,5 млрд долларов в рамках ранее объявленного плана о продаже нестратегических активов стоимостью примерно в 15 млрд долларов к 2021 году", — говорится в сообщении.

Сделка включает в себя доли участия в более чем 20 месторождениях, общий объем добычи которых на 2019 год составляет 150 тысяч баррелей нефти в сутки. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2019 года после получения одобрения регулирующих органов.

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