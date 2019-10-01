Новости / Государство

Актогайский ГОК: перспективы расширения

1-10-2019, 07:45
Актогайский ГОК: перспективы расширения


Проект расширения Актогайского ГОК обещает стать одним из передовых в отрасли. Для его реализации АО «Банк Развития Казахстана» («дочка» Холдинга «Байтерек») в июне 2019 года открыло кредитную линию в сумме $600 млн сроком до 15 лет. В рамках проекта планируется строительство второй обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды, в результате мощность ГОКа увеличится вдвое – с 25 до 50 млн тонн в год. О том, как проходит реализация проекта, рассказал Олег Николаевич Новачук, председатель Совета Директоров Группы KAZ Minerals.

Актогайский ГОК: перспективы расширения

- На каком этапе находится реализация проекта?

- Сейчас идет активное строительство. Уже завершена закладка фундамента новых зданий, возведены металлоконструкции, в настоящее время мы накрываем здания, чтобы продолжать работы в течение зимы. Первая руда будет переработана на новой обогатительной фабрике в 2021 году. Хочу подчеркнуть, что строительство ведут местные подрядчики под руководством нашего проектного персонала.

После завершения проекта на руднике будет производиться дополнительно 80 тыс. тонн меди в год. С учетом уже эксплуатируемых Бозшакольской и первой Актогайской обогатительных фабрик, это будет третий глобально значимый горнодобывающий проект, построенный KAZ Minerals в Казахстане с 2016 года. Отмечу, что на строительство первой Актогайской обогатительной фабрики Банк Развития Казахстана также предоставлял заём в размере 300 млн долларов в декабре 2016 года. Поэтому БРК является одним из основных финансовых партнеров в реализации проектов расширения производства на Актогай I и Актогай II.

- Если оценивать в целом экономику проекта, каких вы ждете результатов?

- Актогай II принесет значительную долгосрочную выгоду. На проекте будет задействовано около 3 тыс. сотрудников подрядных организаций. А непосредственно на самом производстве будет создана 1 тыс. постоянных рабочих мест, и сейчас мы уже начинаем набирать персонал.

Новое предприятие – это передовые технологии добычи, поэтому мы инвестируем и в обучение персонала. Работаем с местными школами и колледжами, разрабатываем технические курсы, предоставляем оборудование и доступ к нашим объектам, в результате у будущих выпускников будет более высокая квалификация. Мы гордимся своим первым набором стажеров – 200 молодых выпускников в настоящее время уже проходят обучение на Актогае.

Дополнительный объем производства также увеличит поступления налогов в бюджет Казахстана, сгенерирует экспортные доходы и экономический рост для страны. Мы также уделяем приоритетное внимание местным поставщикам, что приводит к косвенной занятости и дальнейшему экономическому росту.

Актогайский ГОК: перспективы расширения

- Основной ваш рынок сбыта – Китай. Нет ли здесь риска «заточки под одного клиента»?

- Сырьевые аналитики прогнозируют, что мировой рынок меди в среднесрочной перспективе столкнется с дефицитом предложения в связи с сокращением объемов добычи на действующих шахтах и ограниченностью строящихся проектов. Спрос на медь останется высоким, поскольку традиционные факторы экономического развития и урбанизации дополняются новым спросом со стороны инвестиций в производство чистой энергии и более широкого внедрения электромобилей.

Китай – наиболее важный рынок сбыта меди, потребляющий 50% мирового производства. У Казахстана тесные отношения с Китаем, и KAZ Minerals выстроила прочные связи со своими китайскими клиентами, которые, мы уверены, сохранятся в долгосрочной перспективе.

- У любого производства есть срок работы. Срок выработки Актогайского месторождения - 30 лет. Есть ли планы по будущей переориентации, модернизации предприятия?

- Конечно, еще на этапе проектирования были тщательно проработаны детали будущего закрытия рудника. Да, для Актогая этот срок – примерно 30 лет. Как ответственный разработчик и оператор, мы периодически актуализируем, пересматриваем эти планы.

Хотя сейчас мы сосредоточены на завершении этого проекта, мы продолжим поиски новых возможностей в Казахстане. Уверен, наш опыт разработки новых рудников при поддержке со стороны БРК послужит дальнейшему развитию нашего партнерства на благо страны.

Актогайский ГОК: перспективы расширения

  • Просмотров: 148
Похожие материалы
  • Аскар Мамин посетил крупные предприятия Шымкента Аскар Мамин посетил крупные предприятия Шымкента
  • ЕвроХим начнет строительство комплекса удобрений в Казахстане ЕвроХим начнет строительство комплекса удобрений в Казахстане
  • Акмолинская область привлекла более 200 млрд тенге инвестиций Акмолинская область привлекла более 200 млрд тенге инвестиций
  • KAZ Minerals произвела первую катодную медь на Актогае KAZ Minerals произвела первую катодную медь на Актогае
  • На строящейся фабрике возникло возгорание На строящейся фабрике возникло возгорание
    • Отзывы читателей
    Saudi Aramco в 2020 году направит на дивиденды 75 млрд долларов Saudi Aramco в 2020 году направит на дивиденды 75 млрд долларов Государство 1-10-2019, 07:59
    PayPal получит доступ к рынку платежных услуг КНР PayPal получит доступ к рынку платежных услуг КНР Государство 1-10-2019, 07:47
    Актогайский ГОК: перспективы расширения Актогайский ГОК: перспективы расширения Государство 1-10-2019, 07:45
    Pro bono: юридические услуги на добровольных началах Pro bono: юридические услуги на добровольных началах Государство 1-10-2019, 07:44
    S&P повысило рейтинги Украины S&P повысило рейтинги Украины Государство 1-10-2019, 07:37
    ExxonMobil продает активы в Норвегии ExxonMobil продает активы в Норвегии Государство 28-09-2019, 07:56
    QazIndustry поддерживает внедрение инноваций QazIndustry поддерживает внедрение инноваций Государство 28-09-2019, 07:54
    Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев Государство 28-09-2019, 07:49
    Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах Государство 28-09-2019, 07:42
    «Самрук-Казына» продаст около 2,5% доли в Казатомпроме «Самрук-Казына» продаст около 2,5% доли в Казатомпроме Государство 28-09-2019, 07:39
    Безукоризненная доставка цветов по Оренбургу – живая роскошь на дом Безукоризненная доставка цветов по Оренбургу – живая роскошь на дом Культура 26-09-2019, 19:52
    Volkswagen будет выпускать аккумуляторы для электромобилей Volkswagen будет выпускать аккумуляторы для электромобилей Государство 25-09-2019, 07:59
    IBM готова работать с Facebook над Libra IBM готова работать с Facebook над Libra Государство 25-09-2019, 07:48
    FlyArystan планирует начать полеты в Москву FlyArystan планирует начать полеты в Москву Государство 25-09-2019, 07:43
    Alibaba опубликовала цели на пять лет Alibaba опубликовала цели на пять лет Государство 25-09-2019, 07:43
    Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли Государство 25-09-2019, 07:37
    Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Государство 22-09-2019, 07:55
    Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Государство 22-09-2019, 07:48
    Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Государство 22-09-2019, 07:45
    Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Государство 22-09-2019, 07:41