Актогайский ГОК: перспективы расширения

1-10-2019, 07:45

Проект расширения Актогайского ГОК обещает стать одним из передовых в отрасли. Для его реализации АО «Банк Развития Казахстана» («дочка» Холдинга «Байтерек») в июне 2019 года открыло кредитную линию в сумме $600 млн сроком до 15 лет. В рамках проекта планируется строительство второй обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды, в результате мощность ГОКа увеличится вдвое – с 25 до 50 млн тонн в год. О том, как проходит реализация проекта, рассказал Олег Николаевич Новачук, председатель Совета Директоров Группы KAZ Minerals.





- На каком этапе находится реализация проекта?

- Сейчас идет активное строительство. Уже завершена закладка фундамента новых зданий, возведены металлоконструкции, в настоящее время мы накрываем здания, чтобы продолжать работы в течение зимы. Первая руда будет переработана на новой обогатительной фабрике в 2021 году. Хочу подчеркнуть, что строительство ведут местные подрядчики под руководством нашего проектного персонала.

После завершения проекта на руднике будет производиться дополнительно 80 тыс. тонн меди в год. С учетом уже эксплуатируемых Бозшакольской и первой Актогайской обогатительных фабрик, это будет третий глобально значимый горнодобывающий проект, построенный KAZ Minerals в Казахстане с 2016 года. Отмечу, что на строительство первой Актогайской обогатительной фабрики Банк Развития Казахстана также предоставлял заём в размере 300 млн долларов в декабре 2016 года. Поэтому БРК является одним из основных финансовых партнеров в реализации проектов расширения производства на Актогай I и Актогай II.

- Если оценивать в целом экономику проекта, каких вы ждете результатов?

- Актогай II принесет значительную долгосрочную выгоду. На проекте будет задействовано около 3 тыс. сотрудников подрядных организаций. А непосредственно на самом производстве будет создана 1 тыс. постоянных рабочих мест, и сейчас мы уже начинаем набирать персонал.

Новое предприятие – это передовые технологии добычи, поэтому мы инвестируем и в обучение персонала. Работаем с местными школами и колледжами, разрабатываем технические курсы, предоставляем оборудование и доступ к нашим объектам, в результате у будущих выпускников будет более высокая квалификация. Мы гордимся своим первым набором стажеров – 200 молодых выпускников в настоящее время уже проходят обучение на Актогае.

Дополнительный объем производства также увеличит поступления налогов в бюджет Казахстана, сгенерирует экспортные доходы и экономический рост для страны. Мы также уделяем приоритетное внимание местным поставщикам, что приводит к косвенной занятости и дальнейшему экономическому росту.

- Основной ваш рынок сбыта – Китай. Нет ли здесь риска «заточки под одного клиента»?

- Сырьевые аналитики прогнозируют, что мировой рынок меди в среднесрочной перспективе столкнется с дефицитом предложения в связи с сокращением объемов добычи на действующих шахтах и ограниченностью строящихся проектов. Спрос на медь останется высоким, поскольку традиционные факторы экономического развития и урбанизации дополняются новым спросом со стороны инвестиций в производство чистой энергии и более широкого внедрения электромобилей.

Китай – наиболее важный рынок сбыта меди, потребляющий 50% мирового производства. У Казахстана тесные отношения с Китаем, и KAZ Minerals выстроила прочные связи со своими китайскими клиентами, которые, мы уверены, сохранятся в долгосрочной перспективе.

- У любого производства есть срок работы. Срок выработки Актогайского месторождения - 30 лет. Есть ли планы по будущей переориентации, модернизации предприятия?

- Конечно, еще на этапе проектирования были тщательно проработаны детали будущего закрытия рудника. Да, для Актогая этот срок – примерно 30 лет. Как ответственный разработчик и оператор, мы периодически актуализируем, пересматриваем эти планы.

Хотя сейчас мы сосредоточены на завершении этого проекта, мы продолжим поиски новых возможностей в Казахстане. Уверен, наш опыт разработки новых рудников при поддержке со стороны БРК послужит дальнейшему развитию нашего партнерства на благо страны.